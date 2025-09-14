Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по ключови пътни артерии. Автошествието тръгна от парк "Кайлъка" и се раздели в няколко лъча.

За кратко бяха блокирани пътни отсечки сред които международния път Русе–София близо до летище Гривица. По-късно демонстрацията се пренесе в центъра на Плевен, а шествие тръгна към общината.

Организаторите подчертават, че протестът е мирен, но ще настояват за оставки, за поемане на отговорност и за ефективни мерки, които да сложат край на безводието в областта.