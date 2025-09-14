Организаторите подчертават, че протестът е мирен, но ще настояват за оставки
Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по ключови пътни артерии. Автошествието тръгна от парк "Кайлъка" и се раздели в няколко лъча.
За кратко бяха блокирани пътни отсечки сред които международния път Русе–София близо до летище Гривица. По-късно демонстрацията се пренесе в центъра на Плевен, а шествие тръгна към общината.
Организаторите подчертават, че протестът е мирен, но ще настояват за оставки, за поемане на отговорност и за ефективни мерки, които да сложат край на безводието в областта.
"Не се издържа. Ако искате, елате на нашето място, съобразяваме се с водата - кога ще сготвим, кога ще изперем, кога ще измием. Обещания, обещания, реални резултати - никакви", каза Марин Цветанов.