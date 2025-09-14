БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Исторически успех за България в турнира за Купа...
Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по ключови пътни артерии

У нас
Организаторите подчертават, че протестът е мирен, но ще настояват за оставки

Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по ключови пътни артерии
Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по ключови пътни артерии. Автошествието тръгна от парк "Кайлъка" и се раздели в няколко лъча.

За кратко бяха блокирани пътни отсечки сред които международния път Русе–София близо до летище Гривица. По-късно демонстрацията се пренесе в центъра на Плевен, а шествие тръгна към общината.

Организаторите подчертават, че протестът е мирен, но ще настояват за оставки, за поемане на отговорност и за ефективни мерки, които да сложат край на безводието в областта.

"Не се издържа. Ако искате, елате на нашето място, съобразяваме се с водата - кога ще сготвим, кога ще изперем, кога ще измием. Обещания, обещания, реални резултати - никакви", каза Марин Цветанов.

#Плевен #безводие #протест

Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откраднаха новоизлюпени костенурки от Спасителния център в село Баня
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно затвори за движение Прохода на Републиката
Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита на въздушното ни пространство
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг
По света
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
У нас
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
У нас
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
По света
