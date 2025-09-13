Сребро за Рами Киуан на световното първенство по бокс

Рами Киуан спечели сребърен медал на световното първенство по бокс в Ливърпул (Англия). На финала в категория до 75 килограма българският боксьор отстъпи с 0:5 съдийски гласа пред Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан).



За България това беше първи финал на световно първенство от 16 години. За последно Детелин Далаклиев триумфира със злато от планетарния шампионат в Милано (Италия) през 2009 г.



Като цяло, европейският шампион Киуан изигра страхотен турнир и по абсолютно безапелационен начин достигна до спора за титлата тази вечер. В него обаче 25-годишният българин беше надигран от Еркинбоев.

Българският отбор изпраща най-силното си участие на световни финали от 20 години насам, след като в петък вече бронзов медал заслужи Радослав Росенов в категория до 60 килограма. Това бе 20-ти финал с българско участие на световни първенства по бокс и 11-то сребърно отличие.