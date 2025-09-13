БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сребро за Рами Киуан на световното първенство по бокс

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
Българинът отстъпи пред Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан) във финала в категория до 75 килограма.

Рами Киуан
Снимка: БФ Бокс
Рами Киуан спечели сребърен медал на световното първенство по бокс в Ливърпул (Англия). На финала в категория до 75 килограма българският боксьор отстъпи с 0:5 съдийски гласа пред Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан).

За България това беше първи финал на световно първенство от 16 години. За последно Детелин Далаклиев триумфира със злато от планетарния шампионат в Милано (Италия) през 2009 г.

Като цяло, европейският шампион Киуан изигра страхотен турнир и по абсолютно безапелационен начин достигна до спора за титлата тази вечер. В него обаче 25-годишният българин беше надигран от Еркинбоев.

Българският отбор изпраща най-силното си участие на световни финали от 20 години насам, след като в петък вече бронзов медал заслужи Радослав Росенов в категория до 60 килограма. Това бе 20-ти финал с българско участие на световни първенства по бокс и 11-то сребърно отличие.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Рами Киуан

