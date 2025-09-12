БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов остана на трето място на световното първенство по бокс

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Българският национал загуби полуфиналната си битка.

Радослав Росенов
Снимка: Startphoto.bg
Радослав Росенов е трети в света. Само на 21 години русенецът изигра страхотен мач срещу доминиращия в последно време в категория до 60 килограма бразилец Габриел де Оливейра. Националът ни остави сърцето си на ринга в Ливърпул, но това не му стигна, за да вземе победата на полуфиналите днес. 7-кратният европейски шампион и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ отстъпи с 1:4 съдийски гласа.

Росенов влезе по-респектирано в срещата, но във втория рунд разгърна потенциала си. Двамата направиха сериозни размери в третата част, като съдиите прецениха, че Де Оливейра ги е убедил достатъчно, за се класира за финала. Въпреки поражението, Радослав трябва да е горд с представянето си на световното първенство, където постигна 4 впечатляващи победи на сметката си.

По-рано днес Семион Болдирев зае пето място в категория до 85 години. 19-годишният ни дебютант на такъв форум отстъпи на представителя на домакините Тийгън Стот на четвъртфиналите и се присъедини към Уилиам Чолов (80 кг), който също при първото си участие на Световно първенство се класира на пета позиция.

