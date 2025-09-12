Радослав Росенов остана на трето място на световното първенство по бокс

Радослав Росенов е трети в света. Само на 21 години русенецът изигра страхотен мач срещу доминиращия в последно време в категория до 60 килограма бразилец Габриел де Оливейра. Националът ни остави сърцето си на ринга в Ливърпул, но това не му стигна, за да вземе победата на полуфиналите днес. 7-кратният европейски шампион и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ отстъпи с 1:4 съдийски гласа.

Росенов влезе по-респектирано в срещата, но във втория рунд разгърна потенциала си. Двамата направиха сериозни размери в третата част, като съдиите прецениха, че Де Оливейра ги е убедил достатъчно, за се класира за финала. Въпреки поражението, Радослав трябва да е горд с представянето си на световното първенство, където постигна 4 впечатляващи победи на сметката си.

По-рано днес Семион Болдирев зае пето място в категория до 85 години. 19-годишният ни дебютант на такъв форум отстъпи на представителя на домакините Тийгън Стот на четвъртфиналите и се присъедини към Уилиам Чолов (80 кг), който също при първото си участие на Световно първенство се класира на пета позиция.