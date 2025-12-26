БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Яхтата „ЛоуКънект" взе ранен аванс в 80-ото издание на ветроходната регата Сидни - Хобарт

Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Цялата флотилия от 129 плавателни съда отдаде почит на жертвите на терористичната атака от 14 декември, когато двама терористи откриха огън по празнуващи на плажа Бондай Бийч еврейския празник Ханука.

яхтата bdquoлоукънектldquo взе ранен аванс ото издание ветроходната регата сидни хобарт
Снимка: БТА
Защитаващата титлата си от миналата година във ветроходната регата Сидни – Хобарт яхта „ЛоуКънект“ взе ранна преднина в първите часове на днешния ден, когато флотилия от 129 лодки, водени от супермакси плавателни съдове, „излязоха от облачното пристанище на Сидни и навлязоха в бурните морета в Южния Пасифик“.

„ЛоуКънект“ бяха първият екипаж, който пресечи повторната отметка на старта, след като топовните салюти проехтяха в 13:00 часа местно време. 100-футовата супермакси-лодка ще се бори да вземе трета поредна победа в 80-ото издание на популярното ветроходно състезание. Това беше най-облачният старт на състезанието през последните години, като лодките пускаха спинакъри още от самото начало, за да се възползват максимално от ветровитите условия. Спинакът е голямо допълнително платно тип „ветрило“, което се използва при плаване по вятъра с курсовете фордуинд и бакщаг.

Другият фаворит за крайната победа – яхтата „Maстър Лок Команч“ също е сред лидерите, плавайки плътно зад водачите.

Всички екипажи са наясно, а също така подготвени и за валежи и бурно време, което се очаква по време на състезанието. Австралийската метеорологична служба прогнозира силни южни ветрове до 25 възела и вълни, достигащи 13 фута веднага след излизането от пристанището на Сидни. Очакванията са условията да се подобрят леко по крайбрежието на Нов Южен Уелс и Тасмания през уикенда. Добрата новина е, че условията едва ли ще бъдат толкова коварни, колкото миналата година, когато двама моряци загинаха при бурни ветрове.

Цялата флотилия от 129 плавателни съда отдаде почит на жертвите на терористичната атака от 14 декември, когато двама терористи откриха огън по празнуващи на плажа Бондай Бийч еврейския празник Ханука. Бяха разпръсна розови листенца край брега на плажа Бондай, докато преминаваха през района в началото на състезанието. На последния брифинг бяха предоставени допълнителни розови листенца, като се очакваше целият флот да участва в това възпоменание.

"ЛоуКънект" - собственост на австралийския технологичен милионер Кристиан Бек, спечели миналогодишното състезание с време 1 ден, 13 часа, 35 минути и 13 секунди за състезанието от 628 морски мили (1160 километра). Рекордът е поставен от "LDV Команч" с пресичане на финалната линия за 1 ден, 9 часа, 15 минути и 24 секунди, и е валиден от 2017 година, като изглежда е застрашен само при много силни условия на вятъра, които не се очакват тази година.

