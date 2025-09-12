БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Болдирев остана на крачка от медал при дебюта си на световно първенство по бокс

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

19-годишният българин отстъпи на четвъртфиналите пред фаворита Тийгън Скот (Англия).

Семион Болдирев
Снимка: Българска Федерация по Бокс
Слушай новината

Семион Болдирев остана на крачка от медал при дебюта си на световно първенство по бокс. В категория до 85 килограма, 19-годишният българин отстъпи на четвъртфиналите на шампионата в Ливърпул пред сочения за фаворит представител на домакините Тийгън Скот.

Преди това в турнира бронзовият медалист от световното първенство за младежи записа две победи – над италианеца Роберто Лици и над турчина Самет Ерсой.

Във вечерната програма предстоят и битките за място на финал, в които ще видим двама българи – Радослав Росен в категория до 60 килограма и Рами Киуан в категория до 75 килограма. И двамата имат гарантиран минимум бронзов медал.

Свързани статии:

Красимир Инински: Гордея се с показаното от националите ни на световното по бокс
Красимир Инински: Гордея се с показаното от националите ни на световното по бокс
Президентът на родната боксова федерация замина за Ливърпул, за да...
Чете се за: 02:22 мин.
#Семион Болдирев #Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
5
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Бокс

Гледайте Александър Димитров, Ивелин Попов, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Гледайте Александър Димитров, Ивелин Попов, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Радослав Росенов: Щастлив съм, че няма да се върнем с празни ръце Радослав Росенов: Щастлив съм, че няма да се върнем с празни ръце
Чете се за: 01:40 мин.
Рами Киуан: Не смятам да спирам с полуфинал на световното Рами Киуан: Не смятам да спирам с полуфинал на световното
Чете се за: 01:55 мин.
Красимир Инински: Гордея се с показаното от националите ни на световното по бокс Красимир Инински: Гордея се с показаното от националите ни на световното по бокс
Чете се за: 02:22 мин.
Рами Киуан гарантира втори медал за България от световното по бокс Рами Киуан гарантира втори медал за България от световното по бокс
Чете се за: 01:15 мин.
Радослав Росенов извоюва първи медал за България от световно по бокс от 6 години насам Радослав Росенов извоюва първи медал за България от световно по бокс от 6 години насам
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Делото за насилието над 6-годишния Адриан започна отначало
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ