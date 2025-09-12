Семион Болдирев остана на крачка от медал при дебюта си на световно първенство по бокс. В категория до 85 килограма, 19-годишният българин отстъпи на четвъртфиналите на шампионата в Ливърпул пред сочения за фаворит представител на домакините Тийгън Скот.

Преди това в турнира бронзовият медалист от световното първенство за младежи записа две победи – над италианеца Роберто Лици и над турчина Самет Ерсой.

Във вечерната програма предстоят и битките за място на финал, в които ще видим двама българи – Радослав Росен в категория до 60 килограма и Рами Киуан в категория до 75 килограма. И двамата имат гарантиран минимум бронзов медал.