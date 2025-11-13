Честит юбилей на Мария Петрова

На 13 ноември една от най-харизматичните български гимнастички Мария Петрова празнува 50-годишен юбилей.

Мария Петрова е трикратна световна шампионка (Аликанте 1993, Париж 1994, Виена 1995), двукратна европейска шампионка (Щутгарт 1992, Солун 1994) и носителка на европейската купа (Малага 1993).

Участничка на Олимпийските игри в Барселона през 1992 и Атланта 1996, където записва две пети места. Петрова е една от петте трикратни световни шампионки в цялата история на този спорт.

От 2010 е вицепрезидент на БФХГ, от 2021 e вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика.

Екипът на Дирекция "Спорт" на БНТ желае на Мария Петрова здраве, вдъхновение и още сбъднати мечти!

По повод личния празник на Мария Петрова, БНТ 1 ще излъчи предаването "Зала на славата" с нейното участие в неделя, 16 ноември от 13:15 ч.