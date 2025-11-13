БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 00:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Честит юбилей на Мария Петрова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

По повод личния празник на Мария Петрова БНТ 1 ще излъчи предаването "Зала на славата" с нейното участие - тази неделя от 13:15 ч.

историите живеем мария петрова
Слушай новината

На 13 ноември една от най-харизматичните български гимнастички Мария Петрова празнува 50-годишен юбилей.

Мария Петрова е трикратна световна шампионка (Аликанте 1993, Париж 1994, Виена 1995), двукратна европейска шампионка (Щутгарт 1992, Солун 1994) и носителка на европейската купа (Малага 1993).

Участничка на Олимпийските игри в Барселона през 1992 и Атланта 1996, където записва две пети места. Петрова е една от петте трикратни световни шампионки в цялата история на този спорт.

От 2010 е вицепрезидент на БФХГ, от 2021 e вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика.

Екипът на Дирекция "Спорт" на БНТ желае на Мария Петрова здраве, вдъхновение и още сбъднати мечти!

По повод личния празник на Мария Петрова, БНТ 1 ще излъчи предаването "Зала на славата" с нейното участие в неделя, 16 ноември от 13:15 ч.

Свързани статии:

Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Размислите за спорта и за живота на една трикратна абсолютна...
Чете се за: 00:45 мин.
#Мария Петрова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
2
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
4
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
5
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
6
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Художествена гимнастика

Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите
Чете се за: 01:30 мин.
Клуб „Илиана“ отново е шампион на България по художествена гимнастика Клуб „Илиана“ отново е шампион на България по художествена гимнастика
Чете се за: 01:57 мин.
Илиана Раева откри държавното по художествена гимнастика Илиана Раева откри държавното по художествена гимнастика
Чете се за: 02:37 мин.
Техническият комитет по гимнастика на ФИГ проведе заседание в България Техническият комитет по гимнастика на ФИГ проведе заседание в България
Чете се за: 02:05 мин.
Силвия Митева тренира световна шампионка за девойки Силвия Митева тренира световна шампионка за девойки
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 00:20 мин.
Политика
Бойко Борисов: Днес МС ще приеме проекта на бюджета и ще го внесе в НС Бойко Борисов: Днес МС ще приеме проекта на бюджета и ще го внесе в НС
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции "Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще прегласува ветото на президента върху...
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ