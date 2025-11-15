Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции

Работата му ще бъде подпомагана от четирима представители и един заместник-председател
Ахмед Доган беше избран за почетен председател на АПС с оперативни функции, стана ясно на националната учредителна конференция на партия Алианс за права и свободи.
Делегати от цялата страна се събраха за началото на втория политически проект на Доган.
Снимки: БТА
Работата му ще бъде подпомагана от четирима представители и един заместник-председател.
За зам.-председател е избран бившият военен министър Николай Цонев.