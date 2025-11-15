Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции

Ахмед Доган беше избран за почетен председател на АПС с оперативни функции, стана ясно на националната учредителна конференция на партия Алианс за права и свободи.

Делегати от цялата страна се събраха за началото на втория политически проект на Доган.

Снимки: БТА

Работата му ще бъде подпомагана от четирима представители и един заместник-председател.

За зам.-председател е избран бившият военен министър Николай Цонев.