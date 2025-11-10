Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Зрителски сигнал алармира за поредна жестокост спрямо животно.

"На 09.11.2025 г. в ж.к. "Разсадника", ул. "Пчиния" 18, бе извършен акт на умишлена жестокост към животно, заснет на видеозапис".

Кучето Мая, живяло повече от 14 години сред хората в квартала, известно с добрия си нрав и дружелюбие към всички е умишлено прегазено от човек, който целенасочено насочи автомобила си към нея, докато животното спеше, разказват очевидци.

Според тях извършителят е гръден хирург във ВМА.

"Видео от охранителна камера ясно показва действията на водача – той преминава през спящото животно без опит да спре или избегне удара".

Свидетели потвърждават случилото се и съобщават, че по време на инцидента лицето е било в неадекватно състояние.

Хората настояха за:

1. Пълно разследване на инцидента и проверка на лицето, включително дали е годно да упражнява лекарска дейност.

2. Публично разгласяване на случая от медиите, за да се осигури прозрачност и превенция на подобни актове.

3. Прилагане на закона с цялата му строгост, както е предвидено в: