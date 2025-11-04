Българските национали по бокс до 23 години заминаха за лагер в Гърция

Българският национален отбор по бокс за мъже до 23 години замина за лагер в Гърция. Водени от Жоел Арате и Валентин Поптолев боксьорите ще се готвят една седмица в южната ни съседка. Там те ще провеждат съвместни спаринги с домакините.

Лагерът е заключителен етап от подготовката на националите преди участието им на европейското първенство в Будапеща. Шампионатът в унгарската столица ще се проведе от 21 до 30 ноември.

България ще разчита на много силен състав на първенството в края на месеца. В отбора са многократни шампиони и медалисти от световни и европейски първенства за юноши, младежи и мъже. Сред тях личат имената на Радослав Росенов (60 кг), Викторио Илиев (65 кг), Румен Руменов (70 кг), Стелиан Страхилов (75 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Семион Болдирев (85 кг) и Кирил Георгиев (+90 кг).