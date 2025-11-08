Локомотив София държавен шампион по бокс при юношите

Локомотив София спечели титлата от държавното лично-отборно първенство по бокс за юноши. Талантите на „железничарите“ заеха първо място в крайното класиране след провеждането на втория кръг в Благоевград. Те изпревариха в подреждането ЦСКА, а на трето място се нареждат юношите на Лаута Арми от Пловдив.

Локомотив София излъчи 9 медалисти в хода на втория кръг в Благоевград. Столичани спечелиха общо 7 златни отличия, като добавиха по едно сребърно и бронзово. ЦСКА завърши на второ място с 8 медала – две титли, двама финалисти и още четири бронза. Момчетата на Лаута достигнаха до 5 отличия. От тях три златни и две сребърни.

Първенството в Благоевград премина при много сериозен интерес. Над 200 боксьори от близо 60 клуба от цялата страна взеха участие в шампионата. Те бяха наблюдавани зорко от треньорите на националните отбори за юноши и младежи. Момчетата, които оставят най-добри впечатления, ще попаднат в групата за европейското първенство. Шампионатът в тази възрастова група ще се проведе от 8 до 18 декември в Киенбаум, Германия.