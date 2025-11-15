Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът не е без грешки

Позитивно е, че дерогацията се случи. Това не отменя нашите критики за процеса. В дебатите поставяхме въпроса да се гарантира наличността на горивата и да се избегне скок в цените. В този смисъл фактът, че дерогацията беше постигната – макар и в последния възможен момент – е положителен резултат за българските граждани. Но самият процес, според нас, не е без грешки, коментира в "Говори сега" съпредседателят "Да, България" Божидар Божанов.

Той подчерта, че заради рисковете, които новият закон създава, България може да бъде изправена пред финансови искове от Русия в арбитражи, каквито бяха случаите с Белене.

Според Божидар Божанов законът изисква особеният управител да има опит в нефтената индустрия.

"Господин Спецов няма такъв опит. Когато го назначиха за шеф на НАП, го назначиха да събира данъци, а управлението на рафинерия е съвсем различно", заяви Божидар Божанов.

Относно бъдещите купувачи на активите на "Лукойл" Божанов отбеляза, че е важно да се намери западен инвеститор с добра репутация.

"Важното е да се продаде и да се продаде на западен инвеститор. Какъв ще е начинът – като пакет или поотделно, няма голямо значение в момента", каза още Божидар Божанов.

Вижте целия разговор във видеото тук.