Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът не е без грешки

Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Божанов припомни, че законът изисква особеният управител да има опит в нефтената индустрия, а според него Румен Спецов няма такъв

Позитивно е, че дерогацията се случи. Това не отменя нашите критики за процеса. В дебатите поставяхме въпроса да се гарантира наличността на горивата и да се избегне скок в цените. В този смисъл фактът, че дерогацията беше постигната – макар и в последния възможен момент – е положителен резултат за българските граждани. Но самият процес, според нас, не е без грешки, коментира в "Говори сега" съпредседателят "Да, България" Божидар Божанов.

Той подчерта, че заради рисковете, които новият закон създава, България може да бъде изправена пред финансови искове от Русия в арбитражи, каквито бяха случаите с Белене.

Според Божидар Божанов законът изисква особеният управител да има опит в нефтената индустрия.

"Господин Спецов няма такъв опит. Когато го назначиха за шеф на НАП, го назначиха да събира данъци, а управлението на рафинерия е съвсем различно", заяви Божидар Божанов.

Относно бъдещите купувачи на активите на "Лукойл" Божанов отбеляза, че е важно да се намери западен инвеститор с добра репутация.

"Важното е да се продаде и да се продаде на западен инвеститор. Какъв ще е начинът – като пакет или поотделно, няма голямо значение в момента", каза още Божидар Божанов.

Вижте целия разговор във видеото тук.

#дерогация #"Лукойл" #Божидар Божанов

