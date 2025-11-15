Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация

През април пак ще искаме дерогация. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии по време на инспекция на ремонта на улица „Ана Вентура“ в град Тутракан.

"Ние слушахме много политически коментари и ако се бяхме вслушали във всеки един от тези коментари, днес нямаше да коментираме дерогацията по никакъв начин. Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации, постигна - беше да уедим американската администрация, тежестта на чиито санкции оттеква много отвъд пределите на българската територия, че ние ще можем в следващия 6-месечен период да спазваме правилата, които са наложени от администрацията, в лицето на OFAC, за това войната да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на "Лукойл" в България. След 6 месеца подлежи на ново искане за продължаване на тази дерогация. Изобщо темата за санкциите, защото има санкции, които Европа също налага по отношение на руски активи, се преглеждат на 6 месеца. Това е периодът, в който се вижда колко те работят и до колко целите, които стоят зад тях са изпълнени. Така че април пак ще искаме дерогация. Всички политически предсказания, пророчества, сценарии, които са базирани на предположения не са част от дневния ред на българското правителство. Ние ще се съобразим със закона и ще уважаваме правовия ред, инвестиционната среда и ще опитаме да минимизираме с всички законосъобразни действия потенциалните опасности, които биха последвали от евентуален арбитражен спор."

Министър-председателят коментира критиките на президента за избора на особен управител на "Лукойл".

"Това, което се случва в света, е един предвестник на това в следващите десетилетия как ще се развиват взаимоотношенията на планетата. Тежка конкуренция и в икономиката, и във военен аспект. Така че подобни ситуации, които ще застрашават волю или неволю различни страни, различни континенти, ние сме един от тези примери, заедно с редица други европейски държави, като резултат от войната в Украйна. Санкциите, които бяха наложени, имат много ясна цел и задача - прекратяване на тази война. Но конкуренцията в света ще води до подобни теми, които ще изискват много бързи реакции от всяка страна, от всяко правителство. Трябва да сме подготвени за бързи реакции. Говорихме за дни, за седмици, дори и нямахме и месец време, за да можем да постигнем дерогацията. Хубаво е, когато институциите искат да работят хармонично, когато си мислим, че светът и човешката природа също е базирана на хармония и добродетели, за съжаление виждаме, че не функционират така нито обществата, нито институциите. Затова всеки трябва да си следва компетенциите съгласно Конституцията. Ако президентът счита, че приетите от НС текстове, той има както върна закона за ново обсъждане и той беше прегласуван, той има конституционното право да го прати в Конституционния съд за проверка за неговата конституционна съобразност. Оттук нататък всички други коментари са в сферата на политиката."

Премиерът прогнозира, че до април пазарът на горивата у нас "ще бъде толкова спокоен, колкото е бил".