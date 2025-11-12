Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж

Жители на столичния квартал "Слатина" недоволстват, че ще бъдат лишени от междублоковото си пространство заради строеж.

В същото време в квартала започват подготвителни дейности за изграждане на улици по проект за подобряване на пътната инфраструктура.

"Проектът, който е приет без да бъдем уведомени, нито е съгласувано с нас, нито е обсъждано, правото ни беше отнето, защото никъде не беше упоменато това инвестиционно намерение, и на 30-ти дойдоха и започнаха да маркират". "Това е абсурд и парадокс. Аз не знам дали сте виждали блок от трите страни да е обграден от улица. Откъдето и да излезем ние ще бъдем на улицата".

Недоволните жители на столичния квартал влязоха в остър спор с кмета на района Георги Илиев.

