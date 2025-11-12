БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Направиха красивата ми реч радикална": Тръмп заплаши Би Би Си със съд

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Щетите според него възлизат на 1 милиард американски долара

Доналд Тръмп каза в интервю, че ще се наложи да съди британската обществена медия Би Би Си заради излъчване на подвеждаща реч на американския държавен глава.

Тръмп заплаши, че ще съди Би Би Си за щети от 1 милиард американски долара. В писмо до британската медия той поиска извинение, като такова имаше от председателя на борда на директорите.

Директорът и изпълнителният директор вече подадоха оставки заради скандала с манипулиране на реч.

В нея изглежда, че Тръмп подкрепя щурмуването на Капитолия през 2021 година. Ето какво каза американският президент:

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
Предполагам ще трябва да ги съдя. Те излъгаха обществото и го признаха. А Би Би Си би трябвало да е един от най-добрите ни съюзници. Те промениха речта ми от 6 януари, спокойна и красива реч, и я направиха да звучи радикална.

#манипулирана реч #Доналд Тръмп #съд #Би Би Си

