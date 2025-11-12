Слънчево време през днешния ден

Преди обяд все още над Източна България ще бъде облачно, но в останалата част от страната през целия ден ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, по-ниски в котловините, в София – около 2°, а максималните - между 12° и 17°, в София – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14° - 15°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

През следващите дни вятърът ще отслабне, в много райони временно и ще стихва. На места в низините и котловините сутрин ще бъде мъгливо или с ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще бъде слънчево.

В четвъртък и петък минималните температури ще се понижат и в ще бъдат между 0° и 5°, а максималните слабо ще се повишат ще са предимно между 12° и 17°.

В събота ще духа слаб вятър от западната четвърт и ще се затопли още малко.

В неделя от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Вятърът ще е южен, предимно слаб и ще остане топло за сезона.