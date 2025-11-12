БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:50 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време през днешния ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

Максималните температури ще са между 12° и 17°, в София – около 12°

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преди обяд все още над Източна България ще бъде облачно, но в останалата част от страната през целия ден ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, по-ниски в котловините, в София – около 2°, а максималните - между 12° и 17°, в София – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14° - 15°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

През следващите дни вятърът ще отслабне, в много райони временно и ще стихва. На места в низините и котловините сутрин ще бъде мъгливо или с ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще бъде слънчево.

В четвъртък и петък минималните температури ще се понижат и в ще бъдат между 0° и 5°, а максималните слабо ще се повишат ще са предимно между 12° и 17°.

В събота ще духа слаб вятър от западната четвърт и ще се затопли още малко.

В неделя от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Вятърът ще е южен, предимно слаб и ще остане топло за сезона.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Времето

Затопляне в близките дни
Затопляне в близките дни
Мъгли, но слънчево време в четвъртък - кога ни очакват 20° Мъгли, но слънчево време в четвъртък - кога ни очакват 20°
Чете се за: 02:00 мин.
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
Температурите ще се понижават през следващите дни Температурите ще се понижават през следващите дни
Чете се за: 02:17 мин.
Облачно време с валежи днес Облачно време с валежи днес
Чете се за: 02:15 мин.
Облачно с дъжд в Източна България, мъгли и слънце в западната част Облачно с дъжд в Източна България, мъгли и слънце в западната част
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР) Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ