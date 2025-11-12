"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на КОП30 в Бразилия

Десетки протестиращи представители на коренното население нахлуха в мястото на провеждане на КОП30 в Бразилия.

Стигна се до физически сблъсъци с охраната на климатичната конференция. Част от протестиращите носеха банери с надписи "нашата земя не е за продан".

снимка: БТА

Те заявиха, че недоволстват от продължаващата сеч на горите.

Охранителите отблъснаха протестиращите и използваха маси, за да барикадират входа.

Свидетели разказаха, че са видели охранител, изведен в инвалидна количка, а друг има прободна рана на главата.