"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на КОП30 в Бразилия

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Стигна се до физически сблъсъци с охраната на климатичната конференция

Снимка: БТА
Десетки протестиращи представители на коренното население нахлуха в мястото на провеждане на КОП30 в Бразилия.

Стигна се до физически сблъсъци с охраната на климатичната конференция. Част от протестиращите носеха банери с надписи "нашата земя не е за продан".

снимка: БТА

Те заявиха, че недоволстват от продължаващата сеч на горите.

Охранителите отблъснаха протестиращите и използваха маси, за да барикадират входа.

Свидетели разказаха, че са видели охранител, изведен в инвалидна количка, а друг има прободна рана на главата.

