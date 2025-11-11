БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Планират четирилентов път от Асеновград до Смолян

Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Това стана ясно по време на работно съвещание на премиера Росен Желязков с председателя на парламентарната регионална комисия, кметове и депутати от Област Смолян

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Правителството ускорява изграждането на четирилентовия път от Асеновград до Смолян, което ще помогне за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на нови работни места.

Това стана ясно по време на работно съвещание на премиера Росен Желязков с председателя на парламентарната регионална комисия, кметове и депутати от Област Смолян.

Техническият проект вече е готов, а догодина започват и процедурите по възлагане. Целта е максимално бързо да е готово и частичното разширяване с трета лента на отсечката.

#път #Росен Желязков #Асеновград #Смолян

ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Предстоят нови обвинения за младежите, пребили директора на полицията в Русе
Чете се за: 00:40 мин.
Задържаха двама тийнейджъри, разпространявали марихуана край училища в Горна Оряховица
Чете се за: 02:22 мин.
Общинската избирателна комисия във Варна заседава за отпуската на Благомир Коцев
Чете се за: 01:20 мин.
Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро
Чете се за: 02:12 мин.
Вицепремиерът Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%, проектът ще бъде готов 2026 г.
Чете се за: 02:57 мин.

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
