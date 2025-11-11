Предстоят нови обвинения за младежите, пребили директора на полицията в Русе

Всички експертизи по делото за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе вече са изготвени, а фактическата обстановка е напълно изяснена.

Делото е изпратено в Русенския окръжен съд, а заседанието по него е насрочено за 13 ноември.

Последната експертиза потвърждава тежките наранявания на шефа на полицията.

Предстои повдигане на нови обвинения на четиримата младежи, които бяха задържани по случая. Трима от тях са с мярка за неотклонение домашен арест, а четвъртият - непълнолетен, е под надзора на детска педагогическа стая.