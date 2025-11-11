Десетки се събраха в центъра на Варшава за националния празник на Полша

Огромен брой хора се събраха в центъра на Варшава за националния празник на Полша - денят на независимостта.

Традиционният Поход за независимост е по призив на националистически организации и тази година получи подкрепа и от президента Карол Навроцки.

На официална церемония в столицата държавният глава подкрепи еврочленството на страната си, но изтъкна, че на първо място са Полша и полският народ.

Премиерът Доналд Туск присъства на тържествата в Гданск, където заяви, че никой няма монопол върху патриотизма. Той припомни, че думата Рес публика означава "общо дело".