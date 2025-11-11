Див делфин се превърна в атракция във Венеция

Делфин, наречен Мимо от местната преса, се е настанил във водите близо до площад “Сан Марко” във Венеция. Появата му радва туристите, но тревожи експертите. Бозайникът е навлязъл във венецианската лагуна през юни, излизайки да се храни. От октомври насам, морски биолози го наблюдават почти ежедневно близо до “Сан Марко”.

Мястото е много натоварено от трафик като водни таксита, лодки, гондоли. Учените се притесняват за безопасността на делфина и се надяват по-малкото риба в залива през зимата да го накара да се завърне в открити води.