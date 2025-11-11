БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новините 11.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Започна втори етап на акция "Зима" по пътищата

Започва втората част на акция "Зима". Полицията ще следи шофьори и пешеходци. Глоба от 100 лв. ще се налага на пешеходци, пресичащи, докато говорят или гледат телефон, както и на шофьори, ползващи телефон зад волана. Тези промени са в сила от началото на септември.

Откриха нов скейт парк в Благоевград

Скейт паркът в Благоевград е изцяло нов, с висококачествена настилка, специално проектирана за екстремни спортове. Повърхността е гладка, но със страхотно сцепление, идеална за скейт, ролери, тротинетки и колела.

Графити оживиха новия STEM център в ОУ "Любен Каравелов", Бургас

Стените на новия STEM център в Бургас са изрисувани от графити артиста Иван Янков, известен като Esteo. Композициите включват символи на иновациите, природата и бъдещето. Идеята е да вдъхновява децата да мислят креативно и да мечтаят смело.

"Един грам живот" – филмът с мисия да спасява животи

Филмът с национална кауза "Един грам живот" тръгва по кината от 14 ноември. Сюжетът обединява четири истории на деца, започнали да употребяват наркотични вещества, и въздействието върху техните приятели, семейства и социален кръг.

СВЯТ

Италианската кухня е на крачка от световно признание от ЮНЕСКО

Италианската кухня е на крачка да стане част списъка от нематериалното културно наследство на човечеството. Финалното решение на ЮНЕСКО ще бъде обявено през декември.

Див делфин се превърна в атракция във Венеция

Делфин, наречен Мимо от местната преса, се е настанил във водите близо до площад “Сан Марко” във Венеция. Появата му радва туристите, но тревожи експертите. Бозайникът е навлязъл във венецианската лагуна през юни, излизайки да се храни. От октомври насам, морски биолози го наблюдават почти ежедневно близо до “Сан Марко”.

СПОРТ

Националният отбор по футбол се подготвя за предстоящите квалификации

Националният отбор по футбол започна подготовка за предстоящите световни квалификации с Турция (15 ноември в Бурса) и Грузия (18 ноември в София). Двата мача ще се излъчват на живо по БНТ 1 и БНТ 3. Снощи националите проведоха своята първата тренировка в националната футболна база в Бояна.

Скандал с незаконни залагания в Турция

Скандалът с незаконни залагания на футболни срещи в Турция се разраства. Турската федерация е спряла правата на 1024 футболисти, включително национала Ерен Елмалъ. Сред наказаните има и играчи от грандовете в местната суперлига – Бешикташ и Галатасарай.

Подготовка на Мексико за Световното първенство по футбол

Мексико представи подготовката си за Световното първенство по футбол догодина, на което е домакин заедно със САЩ и Канада. Сигурността е основен приоритет за страната. Мексико ще приеме 13 мача – 5 в столицата и 8 в Гуадалахара и Монтерей.

Лионел Меси посети Камп Ноу

Легендата на Барселона Лионел Меси посети инкогнито реконструирания стадион Камп Ноу – мястото, където изгради кариерата си. Настоящият играч на Интер Маями сподели за посещението в социалните мрежи.

