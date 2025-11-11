Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си

Димитър Любенов, който преди три години уби французин при катастрофа на столичното Околовръстно шосе, днес даде показания пред съда.

Според подсъдимия катастрофата е станала, защото писал есемес на съпругата си.

Пред съда Любенов заяви, че се е разсеял, като шофирайки посред нощ писал съобщение, в което питал съпругата си дали се е прибрала, чула ли се е с детегледачката и дали с детето всичко е наред.

Твърди, че е шофирал с 80-90 км/ч. и вероятно, докато пускал въпросния есемес, натиснал газта и така ускорил.

Признава, че бил на заведение и пил алкохол, но твърди, че никога съзнателно не се е дрогирал.

Допуска, че някой може да му е сипал нещо в питието, тъй като кръвната му проба е положителна и за наркотици.

Бил повикал "Дринк енд драйв", но те се забавили и той седнал зад волана на мощния си автомобил.

Спомни си, че полицаите Любка Гечева и Георги Малински му казали, че за по-сигурно ще го придружат, но не си спомня дали им платил за тази "услуга".

Вчера двамата бивши полицаи бяха оправдани за това, че били взели 200 лева от Любенов, за да го ескортират.

Днес прокуратурата обяви, че ще протестира тази оправдателна присъда.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов.