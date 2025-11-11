БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата протестира оправдателната присъда на полицаите, ескортирали Димитър Любенов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази

Пияният и дрогиран шофьор причини катастрофа - загина френски гражданин, а съпругата му пострада тежко

прокуратурата повдигна обвинение шофьора причини тежката катастрофа околовръстното шосе
Слушай новината

Софийската градска прокуратура протестира оправдателната присъда на бившите полицаи Георги Малински и Любка Гечева.

Срещу 200 лева подкуп те ескортиха пияния и дрогиран Димитър Любенов, който причини тежка катастрофа на столичното Околовръстно шосе.

При нея загина френски гражданин, а съпругата му пострада тежко.

Обвинението смята съдебното решение за необосновано и постановено в нарушение на закона.

Според прокуратурата крайният извод на съда, че деянията не са престъпления, не намира подкрепа в събраните по делото доказателства.

# Димитър Любенов #Околовръстно шосе #полицаи #оправдателна присъда #тежка катастрофа #прокуратура

Последвайте ни

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
4
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
6
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Сигурност и правосъдие

Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
6992
Чете се за: 00:35 мин.
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа
Чете се за: 01:32 мин.
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“ Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“
Чете се за: 00:52 мин.
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява, но има нужда от помощ След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява, но има нужда от помощ
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ