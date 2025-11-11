Прокуратурата протестира оправдателната присъда на полицаите, ескортирали Димитър Любенов

Софийската градска прокуратура протестира оправдателната присъда на бившите полицаи Георги Малински и Любка Гечева.

Срещу 200 лева подкуп те ескортиха пияния и дрогиран Димитър Любенов, който причини тежка катастрофа на столичното Околовръстно шосе.

При нея загина френски гражданин, а съпругата му пострада тежко.

Обвинението смята съдебното решение за необосновано и постановено в нарушение на закона.

Според прокуратурата крайният извод на съда, че деянията не са престъпления, не намира подкрепа в събраните по делото доказателства.