ИЗВЕСТИЯ

Задържаха двама тийнейджъри, разпространявали марихуана край училища в Горна Оряховица

Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Основният двигател на престъпната схема е на 16 години

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Двама тийнейджъри са с повдигнати обвинения за разпространение на наркотици сред ученици в Горна Оряховица и Лясковец. Основният двигател на престъпната схема е на 16 години.

От Окръжната прокуратура във Велико Търново ще поискат най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" за него, тъй като само до преди ден е изтърпявал наказание "пробация" отново за продажба на наркотици сред други непълнолетни.

От полицията са задържали 17-годишен ученик в момент на сделка с марихуана. Оказало се, че в основата на схемата стои друг 16-годишен тийнейджър от Горна Орховица – добре познат на полицията.

"Въпросното лице е задържано в момент на правене на дози, топчета с марихуана, като в дома му бяха намерени около 20 топчета с марихуана и един грам амфетамин. Също така лицето ни заведе до тайник, в който бяха намерени още топчета с марихуна, които бяха готови за продаване", каза ст. комисар Димитър Машов – директор ОД МВР – Велико Търново.

По данни на полицията нв рамките на ден той е успявал да продава по около 50 грама марихуана на други ученици. И на двамата тийнейджъри са повдигнати обвинения, като от прокуратурата ще поискат най-тежката мярка „задържане под стража“ за продавача.

"Знаете, че съобразно закона в България на непълнолетните лица мярката за неотклонение се взема в изключителни случаи. Аз смятам, че този случай е изключителен с оглед на обстоятелството, че това лице, точно преди една година беше осъден с влязла в сила присъда. Той докато търпеше наказанието "Пробация" той тогова беше заловен отново да държи наркотични вещества с цел разпространение", коментира Христо Христов - окръжен прокурор на Велико Търново.

Разследващите са установили, че 16-годишният дилър купувал дрогата от други градове и пътувал с влака, за да пренася наркотиците.

#марихуана #Велико Търново #училища

