На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Вицепремиерът Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%, проектът ще бъде готов 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Вицепремиерът Караджов: Напредъкът по изграждането на жп възел Пловдив е 85%, проектът ще бъде готов 2026 г.
Транспортният пробив под Централна гара Пловдив решава 50-годишен проблем на града.

Това е един от най-сложните и стратегически проекти в железопътния сектор у нас. С него Пловдив получава модерна инфраструктура, изцяло съобразена с европейските стандарти за безопасност и оперативна съвместимост. Железопътният възел Пловдив е ключова пресечна точка, през която преминават над 100 влака всеки ден, което го прави критичен за националната мрежа. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на инспекция на проекта за развитие на железопътен възел Пловдив.

Общата стойност на проекта е над 298 млн. лева, финансиран по Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет, като срокът за завършване е юни 2026 г.

Най-голямата трансформация е пробивът под Централна гара Пловдив – двулентов пътен тунел с дължина около 800 метра, от които 580 метра в закрита част. „Пробивът ще осигури директна връзка между северната и южната част на Пловдив и ще реши над 50-годишния проблем на града“, подчерта Караджов. Съоръжението осигурява удобен достъп и до автогарите „Юг“ и „Родопи“, стадион „Спартак“ и търговски и административни зони.

Проектът включва модернизация на коловозите и контактната мрежа, нови системи за сигнализация и телекомуникации, изграждане на нови перони и навеси, съоръжения за хора с намалена подвижност, пешеходни подлези и надлези, шумозащитни съоръжения и модерна отводнителна система.

„По проекта се изпълняват два договора за строителство. Първият обхваща модернизацията на участъците Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре, включително гарите Пловдив разпределителна, Крумово и Скутаре, като напредъкът е 83%. Вторият договор е за модернизацията на гара Пловдив и изграждането на транспортния пробив, като напредъкът тук е 85%“, каза вицепремиерът Караджов.

Той отбеляза, че паралелно е завършена реконструкцията на Бетоновия мост на стойност близо 5 млн. лв., като движението по него е възстановено от декември 2024 г. „Така осигуряваме две паралелни връзки през железопътната зона, което значително подобрява организацията на трафика“, каза Караджов.

В проверката участваха областният управител на Пловдив Христина Янчева, кметът на града Костадин Димитров, общински съветници, представители на изпълнителя и др.

#Гроздан Караджов  #жп гара #Пловдив

