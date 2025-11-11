БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Получените средства от страната ни вече възлизат на 1/3 от общата алокация като изпълнението на етапните цели приближава 40%

европейският парламент одобри новата европейската комисия
Снимка: илюстративна
Слушай новината

България получи второ плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 438,6 млн. евро. Това стана възможно след положителна оценка от страна на Европейската комисия, съобщиха от Министерския съвет.

Страната ни изпълнени 58 от общо 59 етапни цели. Сред тях са ключови реформи в областта на образованието, енергетиката, борбата с прането на пари, законодателството за обществени поръчки, върховенство на правото, подобряване на бизнес средата и др.
Това е първото плащане, което България получава по инструмента от почти 3 години.

Първият транш по ПВУ беше получен през декември 2022 г. Навременното получаване на второто плащане бе един от ключовите приоритети на правителството. За целта подаденото искане беше оттеглено на 17 април 2025 г. и подадено отново на 23 юли 2025 г.

По този начин получените средства от страната ни вече възлизат на 1/3 от общата алокация като изпълнението на етапните цели приближава 40%. На 1 октомври страната ни подаде и трето искане за плащане по инструмента, което е на стойност 1,6 млрд. евро. Очаква се средствата по него да бъдат получени преди края на годината.

"Голямата заслуга е на вицепремиера Томислав Дончев, който водеше и преговорите с Европейската комисия и активно работеше с всички министри по изпълнение на мерките. За да можем днес да получим тези безвъзмездни средства за българската държава, в Министерство на правосъдието изработихме и бе приет за пръв път у нас Закон за несъстоятелността на физическите лица, съвместно с магистрати изработихме изменения в ГПК за въвеждане на задължителна медиация по редица граждански и търговски спорове, както и изпълнихме изискванията за регулиране на защитата на лицата, подаващи сигнали за извършени нередности", написа в профила си във Фейсбук правосъдният министър Георги Георгиев.

#парите по ПВУ #плащане по ПВУ #Европейска комисия #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
5
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
6
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Икономика

На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията? Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?
Чете се за: 07:20 мин.
Какви са защитите на евробанкнотите Какви са защитите на евробанкнотите
Чете се за: 00:57 мин.
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл" Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ