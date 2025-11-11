БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мексико представи подготовката си за Мондиал 2026

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Сигурността е основен приоритет за страната.

Мексико представи подготовката си за световното първенство по футбол през 2026 г, на което е съдомакин заедно със Съединените щати и Канада. Сигурността е основен приоритет за страната.

Лично президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум се присъедини към представители на ФИФА по време на официално събитие, на което беше подчертан ангажимента на страната за безопасно провеждане на Мондиала, който да се превърне в празник за фенове и участници.

"Това, към което се стремим и което ще насърчаваме, е всички фенове, посещаващи мачовете, да го правят мирно. Въпреки че подкрепата за една или друга държава може да разпали страсти, тя трябва да бъде част от мирното развитие на това спортно събитие", сподели Шейнбаум.

Мексико ще приеме 13 мача от световното първенство, 5 от тях в столицата Мексико Сити, а останалите 8 са в Гуадалахара и Монтерей.

Вижте целия материал във видеото!

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Клаудия Шейнбаум

