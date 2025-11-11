След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"

Русия се отказва от контрола върху сръбската петролна компания "Нис" и изпрати искане за удължаване на лиценза до Американската служба за контрол на чуждестранните активи за удължаване на лиценза.

Това съобщи сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович с публикация в Инстаграм. Сърбия официално подкрепя искането за удължаване на лиценз. Вашингтон ще обяви решението в рамките на седмицата. Този ход идва, след като на 9 октомври Съединените щати наложиха санкции на "Нис" заради руското участие в компанията.

"Времето изтича, но гражданите не трябва да останат без гориво", написа още сръбската министърка.

"Нис" е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград.

Държавата притежава близо 30 на сто от акциите на компанията, докато основен собственик остава "Газпром нефт" с близо 45 процента.