На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"

Ива Стойкова
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
Русия се отказва от контрола върху сръбската петролна компания "Нис" и изпрати искане за удължаване на лиценза до Американската служба за контрол на чуждестранните активи за удължаване на лиценза.

Това съобщи сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович с публикация в Инстаграм. Сърбия официално подкрепя искането за удължаване на лиценз. Вашингтон ще обяви решението в рамките на седмицата. Този ход идва, след като на 9 октомври Съединените щати наложиха санкции на "Нис" заради руското участие в компанията.

"Времето изтича, но гражданите не трябва да останат без гориво", написа още сръбската министърка.

"Нис" е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград.

Държавата притежава близо 30 на сто от акциите на компанията, докато основен собственик остава "Газпром нефт" с близо 45 процента.

