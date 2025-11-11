Идва ли краят на рекордно дългата бюджетна блокада в САЩ?

Сенатът на Съединените щати прие временна мярка за финансиране на федералното правителство. Така проправи път към края на рекордно дългата блокада - 41 дни.

Мярката трябва да бъде одобрена и от Камарата на представителите, което се очаква да стане до часове, преди споразумението да бъде изпратено на президента Доналд Тръмп за подпис и с това да се сложи край на затварянето поне до края на януари.

Сделката показва колко е трудно за демократите да се противопоставят на дневния ред на Тръмп.

След 10 часа дебати, сделката за отблокиране на работата на правителството на Съединените щати мина през Сената с необходимите 60 гласа "за".

Това стана с гласовете на 8 сенатори-демократи от центристкото крило в партията, които се присъединиха към републиканците.

Джон Тюн, лидер на републиканците в Сената:

Това беше много дълъг път, съвсем буквално най-дългото затваряне в историята. Много съм радостен да мога да кажа, че се приближаваме към неговия край.

До отварянето на правителството има още път. Споразумението трябва да получи подкрепа и в Камарата на представителите, където републиканците имат мнозинство, но пак ще имат нужда от гласове на демократи.

Според постигнатото решение някои министерства ще получат финансиране за цялата фискална година, а други до 30 януари.

Сюзан Колинс, републикански сенатор от щата Мейн:

Ще отворим отново правителството. Ще направим така че федералните служители, независимо дали са освободени в неплатен отпуск или съкратени, или принудени да работят без заплащане, ще получат сега парите, които са изкарали и които заслужават.

Основната отстъпка на републиканците е отпускането на пълно финансиране за Програмата за допълнителна хранителна помощ на гражданите с ниски доходи.

Но основното искане на Демократите за подновяване на изтичащите здравни субсидии по Закона за достъпни здравни грижи, известен като Обамакеър, не събра нужната подкрепа.

Президентът Доналд Тръмп обаче приветства сделката и защити отпадането на здравните помощи.



Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:

Сделката е много добра. Няма да даваме 1,5 трилиона долара на хора, които са дошли от затвори, на бандити и дилъри на наркотици и всякакви други, които искат да им предоставим здравеопазване. Това щеше да разклати здравната ни система.

Междувременно, Тръмп заплаши авиодиспечерите да се върнат веднага на работа след като над 2 400 вътрешни полета бяха отменени вчера, а 9 000 закъсняха.

Очаква се стотици полети да бъдат отменени и днес.

Тръмп заплаши да намали заплатата на всеки, който не се върне на работа и обеща бонуси от 10 хиляди долара за всеки авиодиспечер, който не си е взел отпуск или болничен по време на бюджетната блокада.