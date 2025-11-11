Центърът за подводна археология в Созопол преминава под егидата на ЮНЕСКО

Признание за България от ЮНЕСКО. Организацията обяви Центъра за подводна археология в Созопол за свой институт, който ще отговаря за проекти и инициативи в Черноморския регион и Долен Дунав.

Как приемат това подводните археолози и с какво обявяването им за институт ще помогне в работата им?

Това е една стъпка от един много дълъг път, каза в "Денят започва" д-р Калин Димитров - Център за подводна археология - Созопол. Път, който започва през 1978 година, когато е създадена първата структура по водна археология.

"Те се впечатляват от няколко неща. Едното е първо, колко отдавна е създадена първата такава структура в България. На практика българският център е, може би, третият в света или третият в Европа, който е създаден. Той е съществувал през цялото време, не е прекъсвал развитието си. Винаги много са се впечатлявали от силното присъствие на жените в българската подводна археология.Т.е. в тези две области, които за ЮНЕСКО са много важни, всъщност се оказва, че България незабелязано е минала сама много успешно този път, това заяви в "Денят започва" д-р Калин Димитров - Център за подводна археология - Созопол.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров