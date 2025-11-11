БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Д-р Иван Маджаров от БЛС: Отказваме да делим лекарите на млади или възрастни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ние отказваме да делим лекарите на млади или възрастни. Смятаме, че принципите за заплащане на труда, които съществуват в системата на здравеопазването извън държавните структури, които са финансирали спешна помощ, РЗИ, психиатрична помощ и детски ясли. Извън тях финансирането е на пазарен принцип на търсенето. През последните години контролът върху това парите да следват пациента доста се опорочи, но принципно заплащането на труда на медицинските специалисти зависи от това колко са търсени и на каква цена се купува техния труд, услуга, това заяви в "Денят започва" д-р Иван Маджаров - зам.-председател на УС на БЛС.

"Смятам, че при настоящия момент, при сегашната система няма как да стане така по този начин с командно нареждане. Защото една болница има назначени десет специализанта и 20 медицински сестри. А друга болница в същото време може да има 2 специализанта и по-малко сестри. Т.е. на мен не ми е ясно как точно ще трябва, ако решим да бъде командно, как точно ще се случи това - на кой, колко пари ще дадем".

Иван Маджаров напомни предложението на БЛС, зад което заяви, че стои, че "ако има пари те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки и на медицинските дейности като цяло".

По думите му според увеличението на Бюджета спрямо миналогодишния би могло да се говори за повишаване на цените на клиничните пътеки и процедури, които да бъдат справедливи за всички, "за да може всички болници да получат някакво повишение". Допълни, че не вижда възможност за "някаква политика по отделни специалности".

"Всяка болница има свои правила, но те трябва да отразяват приноса на всеки един. Приносът от медицинската сестра, санитаря до лекаря. Това смятам, че е справедливото. Надявам се да е по този начин, а не... Има места, в които наистина съм чувал, че началниците на отделения взимат крайните решения. Това, разбира се, е отговорност на собственика и когато собственикът, особено ако е държавата, трябва да се намеси, да не допуска такива неща. Защото не е редно някой в собственото си отделение да се чувства като феодал".

Вижте целия разговор тук

#д-р Иван Маджаров #БЛС

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
2
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград - загинаха 3 души
4
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
6
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Здраве

Във всеки областен град се предвижда да бъдат формирани нов тип лечебни заведения като стратегически
Във всеки областен град се предвижда да бъдат формирани нов тип лечебни заведения като стратегически
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата "Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
10079
Чете се за: 02:20 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка - Здравното министерство я прие (ОБЗОР) Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка - Здравното министерство я прие (ОБЗОР)
Чете се за: 03:22 мин.
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната детска болница Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната детска болница
Чете се за: 02:52 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Чете се за: 01:57 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ