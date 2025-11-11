"Като в спа център сме": В "Гео Милев" в София живеят в сауна заради аварии на топлопровод

Повече от година и половина жителите на столичния квартал "Гео Милев" живеят в условия с авария на топлопровод, който след множество опити, все още не е ремонтиран.

Каква е причината за проблема и какви щети нанася?

"Близо две години постоянно стават аварии, които се изразяват в следното: пропуква се трасето, пълни се коритото с вода и нашите мазета се пълнят с вода. Говорим за над 15 сигнала. Идват. Уж отстраняват аварията. Пускат водата пак се пълни. При един от ремонтите прекъснаха тока. Нямаме лампи и на детската площадка. Децата няма къде да играят. Сградата ни е постоянно с изпотени стъкла, вътре е като сауна. И няма никаква информация по подадените от нас жалби", разказа живееща в квартала.

"Случвало се е повече от седмица да няма топла вода. Съответно проблемът е, че не се обръща сериозно внимание на авариите. Те са множество, а се отстраняват на парче. Става въпрос за трасе, което е не повече от 10, 12 метра. Тази тръба се пука постоянно или на много места. Това причинява един непрестанен теч. Нашият приземен етаж не е изсъхвал. Отстранява се едно, а буквално след него започва да тече отново".

Жителите на квартала споделиха, че и изравнителните сметки са много високи. Но повече ги притеснява и какво е условието на основите на сградата. Мазетата са неизползваеми.

"Ние сме в един непрекъснат спа център или в една сауна, която е много неприятна. Развива се мухъл".

Хората, живеещи в сградата са решени да потърсят правата си по съдебен път, ако "Топлофикация" не предприеме мерки за решаването на проблема.

Ето и позицията на "Топлофикация":

Вижте повече в прякото включване на Варсен Такворян