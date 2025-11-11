БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад "Марко" във Венеция (СНИМКИ)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Появата на бозайника радва туристите, но тревожи експертите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Див делфин се е настанил във водите близо до площад "Сан Марко", във Венеция. Появата на бозайника радва туристите, но тревожи експертите.


Делфинът, наречен от местната преса Мимо, е навлязъл във водите на Венецианската лагуна през юни. Излизал е от залива, за да се храни. Но от октомври насам морските биолози от местния природонаучен музей казват, че го наблюдават почти ежедневно в близост до площад "Сан Марко".

Мястото е много натоварено откъм трафик - водни таксита, лодки и гондоли.

Учените се притесняват за безопасността на бозайника.

Те се надяват, че по-малкото риба в залива през зимата ще го накара да се завърне в открити води.

#площад "Сан Марко" #див делфин #Венеция

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
2
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
5
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин
6
Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европа

Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора
Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни действия срещу британската медия Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни действия срещу британската медия
Чете се за: 04:22 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
Ще излезе ли на свобода Никола Саркози? Ще излезе ли на свобода Никола Саркози?
Чете се за: 00:47 мин.
Зеленски: Защо да се страхувам от Тръмп? Зеленски: Защо да се страхувам от Тръмп?
Чете се за: 09:05 мин.
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Край на бюджетната парализа в САЩ? Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тежка катастрофа в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ