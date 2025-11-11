Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад "Марко" във Венеция (СНИМКИ)

Див делфин се е настанил във водите близо до площад "Сан Марко", във Венеция. Появата на бозайника радва туристите, но тревожи експертите.



Делфинът, наречен от местната преса Мимо, е навлязъл във водите на Венецианската лагуна през юни. Излизал е от залива, за да се храни. Но от октомври насам морските биолози от местния природонаучен музей казват, че го наблюдават почти ежедневно в близост до площад "Сан Марко".

Мястото е много натоварено откъм трафик - водни таксита, лодки и гондоли.

Учените се притесняват за безопасността на бозайника.

Те се надяват, че по-малкото риба в залива през зимата ще го накара да се завърне в открити води.