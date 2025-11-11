БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа в Монтана (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Ударили са се лека кола и такси

Тежка катастрофа между лек автомобил и такси е станала тази нощ в Монтана. За щастие няма сериозно пострадали.

Инцидентът е станал малко след полунощ на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски".

Ударили са се лека кола и такси. Според очевидци, таксито се движело по пътя с предимство, когато леката кола връхлетяла странично.

След удара таксиметровият автомобил се е завъртял и се блъснало в друго такси. По първоначални данни в леката кола пътували четири момичета, а в таксито имало и пътник, който е откаран за преглед в многопрофилната болница в Монтана.

Няма информация за тежко пострадали, въпреки сериозните материални щети по автомобилите.

#Монтана #катастрофа

