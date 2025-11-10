БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Непредизвикана жестокост: Стрелба по домашни любимци в Русенско

от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Безразборна стрелба по кучета в Русенско. До момента сигналите за убити домашни любимци са над пет в различни села. Стопаните им подозират, че стрелците са ловци и настояват те да бъдат открити и наказани.

Даниела Куртева: "Проехтя изстрел. Голямото ми куче падна на земята, издъхна в рамките на минута и половина".

Виктор Церигг: "В моите стопанства имаме със сигурност поне 5-6 животни гръмнати".

Кремена Радкова: "Стреля се през прозореца на джипа, не са излизали отвънка. Кучето беше простреляно два пъти, аз просто опитах и дишане да му правя и какво ли не, но просто нямаше смисъл".

Случаите на застреляни кучета са от селата Червена вода, Долно Абланово и Ново село. Убити са с пушка от мъже в джипове пред очите на собствениците им, докато ги разхождат. Даниела Куртева казва, че самата тя живее втори живот.

Даниела Куртева: "Понеже е уцелено кучето в сърцето, полицаите предположиха, че е стреляно с оптика. И то не е слава богу, но добре, че е добър стрелец, че иначе можеше да уцели и мен, наистина.
Виктор Церигг: "Това е абсурдно да се стреля по животни в зона в регулация, където, както в моя случай, може да е с опасност за живота на служители, на други животни".

Стопаните подозират, че домашните им животни са станали мишена на ловци, които злоупотребяват със законовото право да стрелят по безстопанствени и скитащи животни, за да опазят популацията на дивеча.

Кремена Радкова: "Вижте кой съм аз, аз мога да ти убия кучето, ако искам, все едно това е някакво голямо постижение, голямо геройство".
Даниела Куртева: За мен е шок. Все пак не живеем в дивия запад. Надявам се, че все още живеем в законова и правова държава. По тези гилзи би трябвало да успеят да издирят кой е стрелецът и да получи подобаващо наказание.

Председателят на ловното сдружение в Русе Десислав Маринов не допуска, че кучетата са застреляни от ловци.

Десислав Маринов – председател на ЛРС – Русе: "Има закон за лова, който си има куче, нека да си го държи там на каишката и стопанката трябва да е около него

- Но жената е била с кучето.

Добре, как си представете? Кучето е с нея и един ловец стреля. Никой нормален човек няма да си позволи в присъствието на стопанин там да стреля по него, защото може сам по себе си да направи беля, да нарани стопанина.

До момента за нито едно от убитите кучета няма наказани.

#стрелба по кучета #Русенско #ловци

