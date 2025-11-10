БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

Щастлива развръзка: Боряна Калейн върна изгубен портфейл

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
щастлива развръзка боряна калейн върна изгубен портфейл
Златното момиче Боряна Калейн намери портфейл на улицата в София и го занесе в полицията. Половин час по-късно собственичката му, която не е разбрала, че го няма, получила обаждане, че не само го е изпуснала, а не кой да е, а вицеолимпийската ни шампионка го е предала.

Докато върви към колата си в петък, Боряна Калейн вижда портфейл по средата на тротоара.

"Погледнах първоначално да видя дали вътре има визитна картичка или телефонен номер, с който да се свържа със собственика на портфейла, но тъй като не открих такъв, се насочих към Шесто районно управление, което за мен беше най-близката локация. Даже през ума не ми е минавало, че мога да задържа собствеността на тази жена", каза Боряна Калейн.

Когато се прибира, Венета Димитрова получава обаждане от полицията.

"Разхождахме детето с количката, портмонето ми явно е било в чантата, която не е била закопчана както винаги. Когато ми звъннаха от МВР и ме питаха "Портмонето ви във вас ли е", и аз проверих и видях, че не е в мен", разказа Венета Димитрова.

В портфейла имало над 500 лева.

"Боряна Калейн, както знаем, е световно известна, нашето златно момиче, не само златно с постиженията си в спорта, но се оказва и златно по душа. Това, което направи, за мен е страхотно", допълни Венета Димитрова.

"Тя се свърза с мен, писа ми, много съм щастлива, че по много бърз начин са реагирали от Районното управление. Там имаше лични документи, имаше банкови карти, в крайна сметка всички знаем колко голяма разправия е да се извадят нови лични документи", коментира Боряна Калейн.

Самата Боряна Калейн също е губила документи - тези на автомобила си.

"И са ми са се обаждали много добри хора, които са ги намирали. Смятам, че доброто трябва да се предава и то може да бъде заразно", разказа Боряна Калейн.

"Предай нататък, както се казва", допълни Венета Димитрова.

# Боряна Калейн #изгубен портфейл

Летище Бургас затваря за 6-месечен ремонт на пистата
Летище Бургас затваря за 6-месечен ремонт на пистата
Френският културен институт почете Желю Желев навръх 10 ноември – човекът, който отвори България към света Френският културен институт почете Желю Желев навръх 10 ноември – човекът, който отвори България към света
Чете се за: 03:15 мин.
Евакуираха летището в Пловдив заради фалшив сигнал за бомба Евакуираха летището в Пловдив заради фалшив сигнал за бомба
Чете се за: 00:55 мин.
36 години от началото на българския преход към демокрация 36 години от началото на българския преход към демокрация
Чете се за: 02:45 мин.
Новите евробанкноти: Как да ги различаваме от фалшивите? Новите евробанкноти: Как да ги различаваме от фалшивите?
Чете се за: 00:50 мин.
Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Чете се за: 02:50 мин.

