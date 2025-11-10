Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора

Парижки съд разреши предсрочното освобождаване от затвора на бившия френски президент Никола Саркози, който получи петгодишна присъда за заговор, в който е позволил съзнателно на свои сътрудници да търсят финансиране от режима на Муамар Кадафи в Либия за президентската си кампания през 2007 година.

Точно 20 дни след като бившият президент на Франция Никола Саркози се превърна в първия лидер, управлявал страна от Европейския съюз, който влезе в затвора, днес Апелативният съд в Париж го пусна на свобода преди разглеждането на обжалването на присъдата през март.

Саркози обаче ще бъде поставен под строг съдебен надзор, има забрана за контакт с други обвиняеми свидетели, както и забрана да напуска страната. Интересен момент е, че съдът забрани на Саркози и да се среща с настоящия правосъден министър на Франция Жерал Дарманeн.

Това се случва, след като Дарманeн, който е близък до Саркози, посети бившия президент в затвора, което доведе до много критики от страна на магистратите във Франция. Главният прокурор на Франция дори разкритикува това и го определи като “риск за спокойствието” около процеса по обжалването.

По време на изслушването днес, Саркози се включи с видеовръзка и отрече да е участвал в заговор за финансиране на президентската си кампания. Той влезе в затвора предвид наложената му мярка за предварително изпълнение на петгодишната присъда, каквато е практиката в страната.

Близо 89% от присъдите за затвор над две години се изпълняват преди започване на обжалването.

"Да, това решение представлява нормално прилагане на закона, на Наказателно-процесуалния кодекс. Това е една стъпка. Следващата стъпка е процесът по обжалването. А нашата работа сега - за Никола Саркози и за нас - е да се подготвим за това заседание по обжалването", каза Кристоф Ингрен, адвокат на Саркози.

Саркози вече е напуснал затвора “La Sante” в Париж. От Апелативния съд обаче подчертават, че освобождаването му по никакъв начин не предопределя изхода от процеса по обжалването, който предстои.

Автор: Михаил Иванов, кореспондент на БНТ