ИЗВЕСТИЯ

Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Премиерът Желязков за особения управител в...
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора

Милен Атанасов от Милен Атанасов
По света
Той няма да може да напуска територията на Франция

окончателно присъда домашен арест никола саркози
Апелативният съд в Париж разпореди освобождаването на Никола Саркози, който влезе в затвора "Ла Санте" на 21 октомври.

Френската прокуратура предложи бившият президент Никола Саркози да бъде поставен под съдебен контрол, докато продължава обжалването на петгодишната му присъда за незаконно финансиране на предизборната кампания през 2007 г.

Съдът му наложи разширена „забрана за контакт“, по-специално с министъра на правосъдието Жерал Дарманен. Саркози няма да може да напуска и територията на Франция.

#Никола Саркози #освобождаване #затвор

