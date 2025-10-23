БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи

Той е получил смъртни заплахи от друг затворник, потвърдиха от прокуратурата

Бившият френски президент Никола Саркози е получил смъртни заплахи от друг затворник, потвърдиха от прокуратурата.

Той ще бъде охраняван от двама полицаи, които ще работят на смени и ще го наблюдават от съседна килия. Саркози излежава 5-годишната си присъда в затвора „Санте“ в Париж. Той е в самостоятелна килия в изолиран сектор.

Адвокатите на Саркози подадоха молба за предсрочното му освобождаване и се надяват той да бъде освободен преди Коледа.

Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Среща на върха в Брюксел - лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат подкрепата за Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 00:52 мин.
ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:45 мин.
Директорката на Лувъра иска създаване на полицейски участък в музея
Чете се за: 01:47 мин.
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)
Чете се за: 06:35 мин.

