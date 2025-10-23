Столичният общински съвет обсъжда поскъпване на такситата

Столичният общински съвет ще обсъди нови цени на таксиметровите услуги.

Очаква се цените да се увеличат с малко над 18%. Това означава, че дневната минимална тарифа ще стане от 1,20 лв. на 1,43 лв, а минималната нощна – от 1,39 лв на 1,65 лв на км.

Новата методика за изчисляване на тарифите включва инфлацията, цената на горивата и размера на минималната работна заплата. Ако бъдат приети, новите тарифи ще влязат в сила от началото на следващата година.