Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите

У нас Комисията по енергетика в парламента ще разгледа на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, който регламентира продажбата на активите на „Лукойл“.

Промените предвиждат сделката да може да се осъществи само след одобрение първо от ДАНС и после от Министерския съвет. Според вносителите от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС това гарантира сигурност за страната при сделката. Според опозицията така се осигурява възможност за рекет на евентуалния инвеститор. На първо четене промените бяха приети с гласовете на мнозинството, като преди това минаха за един ден през две комисии.