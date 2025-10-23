БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Промените уреждат продажбата на активите на „Лукойл“ и предвиждат сделката да става след одобрение от ДАНС и Министерския съвет

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
У нас Комисията по енергетика в парламента ще разгледа на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, който регламентира продажбата на активите на „Лукойл“.

Промените предвиждат сделката да може да се осъществи само след одобрение първо от ДАНС и после от Министерския съвет. Според вносителите от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС това гарантира сигурност за страната при сделката. Според опозицията така се осигурява възможност за рекет на евентуалния инвеститор. На първо четене промените бяха приети с гласовете на мнозинството, като преди това минаха за един ден през две комисии.

