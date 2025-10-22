Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)

Изпращане на спешна мисия в България, която да оцени върховенството на закона и замразяване на евросредства. Такъв призив беше отправен по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на България. Инициативата за него беше на либералите от „Обнови Европа“, които изтъкнаха като причина тревожните сигнали за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и липса на желание за съдебна реформа.

От Страсбург предава специалният пратеник на БНТ Ива Стойкова.

Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България – от позицията, че нищо не засилва така антиевропейските настроения, както корупцията, до мнение, че се цели дестабилизация на страната ни, в момент когато тя уверено върви по европейския си път с членството в Шенген и еврозоната.

Никола Минчев - евродепутат от "Обнови Европа": "Един демократично избран кмет получи ултиматум - да избере да бъде част от друга партия или да бъде арестуван. Той избра достойнството и все още е в ареста. Имаме Антикорупционна комисия, чиято работа е насочена само срещу представители на опозицията. Имаме изпълняващ функцията главен прокурор, който продължава да заема поста дълго, след като мандата му е изтекъл, дори и след като Върховния касационен съд реши, че той няма законно основание да изпълнява правомощията на главен прокурор. Време е Европа да се изправи лице в лице с тези проблеми." Андрей Ковачев - евродепутат от ЕНП: "Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона. Това е политически спектакъл, режисиран единствено с цел да надуе спихналия електорален балон на ПП. Нека припопним - през март 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков от "Обнови Европа" нареди незаконния арест на Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов, без доказателства, без обвинения, чист политически терор. Къде беше тогава "Обнови Европа", когато се погазваше върховенството на правото, къде беше този морален гняв, когато министър-председател използва институциите за лична разправа?"

Изразени бяха позиции, че иницаторите на дебата са подвели партньорите си и че под предлог, че се защитава правовата държава се прави опит за намеса в съдебната система. В отговор беше изтъкнато, че дебатът не е срещу България, а проява на солидарност.

Илхан Кючюк - евродепутат от "Обнови Европа": "Когато един журналист, кмет или просто един гражданин като всички нас може да бъде задържан без ясни основания, това вече не е политически спор, а въпрос на демократическа легитимност. В моето съзнание идва един много ярък пример и това е кметът на Минерални бани, който беше задържан и върху него се изправи целият държавен апарат, всички политически и медийни бухалки. И това продължава вече близо една година."

Евродепутати коментираха задържания кмет на Варна Благомир Коцев.

Лена Дюпон, ЕНП: "Задържането е обжалвано от пет различни съдилища. Въпреки това, група, която не е свързана със случая, е изразила подкрепа за освобождаването на задържания от ареста. Но независимата институция прави това, което независимата институция трябва да прави. Тя разследва независимо от политическото въздействие."

Политическата злоупотреба с върховенството на закона подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект - се чу още от трибуната на ЕП.

Елена Йончева - независим евродепутат: "Политическата намеса срещу независимата съдебна система в България не трябва да се допуска. Това, което наблюдаваме днес обаче е опит за атака на една от партиите в опозицията срещу независимата съдебна власт. Поводът за днешния дебат е арестът на един от кметовете на ПП, който управлява третия по големина град в България. Срещу него има сигнали за корупция, а лидерът на партията дори подаде оставка заради разследване за корупционни практики в столицата. А сега си представете, колеги, ситуация, в която институциите в България не бяха реагирали на сигналите, само защото става дума за кметове на формация, която е опозиция на правителството. Немислимо е, нали?"

Разискванията за България започнаха с позицията на председателката на парламентарната група на „Обнови Европа“ в европарламента Валери Айе, според която арестът на кмета на Варна Благомир Коцев е важен сигнал към Европа. Тя призова за изпращането на мониторингова група във връзка с върховенството на закона у нас и настоя да не се отпускат европейски средства, докато не се докаже, че спазваме критериите в това отношение.

Валери Айе, лидер на групата "Обнови Европа": "Нека не се заблуждаваме - това, на което сме свидетели в България, не е случайност. То се случва в една държава, в която правосъдната система е завладяна от олигарси и тези, които настояват за реформи, са третирани като държавни врагове. Това е корупционният свят на Делян Пеевски и неговият съюзник Бойко Борисов. Тяхната деспотична система заглушава съдии, прокурори, службите за сигурност, медиите."

В дебата за България се изказаха общо 28 евродепутати, от които 10 представители на страната ни.