БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
костадин ангелов заплатите сектор здравеопазване бъдат увеличени закона бюджета нзок
Слушай новината

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов съобщи, че увеличение на заплатите на заетите в сектор "Здравеопазване" може да стане през законопроекта за бюджета на Здравната каса.

Предложението е на управляващите, а трите законопроекта, които досега се обсъждаха бяха отхвърлени. Според Ангелов исканията на младите лекари ще бъдат удовлетворени напълно, но увеличението ще се отнася до всички в системата, включително администрацията. Законът за бюджета на НЗОК се гласува всяка година и според опозицията този метод за промяна на възнагражденията не гарантира сигурност. Вече 6 месеца младите лекари протестират заради ниските си заплати.

Д-р Калина Божилова - Инициатива "Бъдеще в България": "Всичко, което чухме в момента, звучи много добре, но това са само едни приказки до доказване на противното от наша страна. До края на месеца би трябвало всичко да е ясно и те да имат текстове, които в момента нямат. Не сме началото на месеца. Очакваме да има срещи и да се уточни как точно ще се случат нещата, и всички в системата на здравеопазването да бъдат доволни, както е и целта от самото начало."

#увеличение #НЗОК #здравеопазване #заплати

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
2
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Заседание на Народното събрание
4
Заседание на Народното събрание
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
5
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
6
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Здраве

Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Наднорменото тегло уврежда мозъка Наднорменото тегло уврежда мозъка
Чете се за: 03:25 мин.
Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за потребителите Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за потребителите
Чете се за: 02:50 мин.
На всеки десет секунди една жена чува диагнозата рак на гърдата На всеки десет секунди една жена чува диагнозата рак на гърдата
Чете се за: 02:42 мин.
Световен ден за борба с рака на гърдата - една на всеки осем жени на планетата е засегната Световен ден за борба с рака на гърдата - една на всеки осем жени на планетата е засегната
Чете се за: 01:22 мин.
18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони 18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР) Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)
Чете се за: 06:35 мин.
По света
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Стрелба в Белград: Атакуван е палатков лагер на привърженици на Вучич
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ