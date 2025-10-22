Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов съобщи, че увеличение на заплатите на заетите в сектор "Здравеопазване" може да стане през законопроекта за бюджета на Здравната каса.
Предложението е на управляващите, а трите законопроекта, които досега се обсъждаха бяха отхвърлени. Според Ангелов исканията на младите лекари ще бъдат удовлетворени напълно, но увеличението ще се отнася до всички в системата, включително администрацията. Законът за бюджета на НЗОК се гласува всяка година и според опозицията този метод за промяна на възнагражденията не гарантира сигурност. Вече 6 месеца младите лекари протестират заради ниските си заплати.
Д-р Калина Божилова - Инициатива "Бъдеще в България": "Всичко, което чухме в момента, звучи много добре, но това са само едни приказки до доказване на противното от наша страна. До края на месеца би трябвало всичко да е ясно и те да имат текстове, които в момента нямат. Не сме началото на месеца. Очакваме да има срещи и да се уточни как точно ще се случат нещата, и всички в системата на здравеопазването да бъдат доволни, както е и целта от самото начало."