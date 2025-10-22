Вътрешната комисия в НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАНС

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред повторно гласува Закона за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет от Народното събрание на 2 октомври.

По време на заседанието бе обсъдено ветото на президента Румен Радев върху приетите от парламента промени. С тях правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС се възлага на парламента и се отнема от държавния глава.

При гласуването 10 народни представители бяха „за“, един - „против“ и четирима се въздържаха.

Мотивите на президента бяха представени от Иванка Иванова, съветник по правните въпроси на държавния глава, като присъстваше и Димитър Стоянов, секретар по сигурността и отбраната на президента.