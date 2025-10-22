БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ученици от Ботевград и Враца станаха президент и вицепрезидент за един ден

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Матилда Матева и Емилиян Георгиев участват в инициативата „Мениджър за един ден“ и връчиха идеи за бъдещето на страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Учениците Матилда Матева от Ботевград и Емилиян Георгиев от Враца станаха президент и вицепрезидент за един ден. Президентската институция подкрепи за четвърта поредна година инициативата "мениджър за един ден" на Фондация "Джуниър Ачийвмънт"- България.

Матилда, която днес беше президент на България, е на 17 години, интересува се от правата на човека и от екология. Емилиян е на 16, учи предприемачество и играе футбол. Президентът и вицепрезидентът връчиха на двамата ученици сертификати за участие в инициативата. Румен Радев им каза, че е било много важно да чуе от тях как да се развива България през призмата на младите хора.

Снимка: БТА

Румен Радев, президент на Р България: "Скъпа Матилда, днес ти ми сподели, че искаш да промениш нашето общество и страната ни към по-добро. Искрено ти желая успех да сбъднеш тази и всяка друга своя мечта!"

Матилда Матева, президент за един ден: "Харесва ми това, самата функция на президента, че обединява народа, той е нашият символ. И той служи като коректив на законодателната и изпълнителната власт, затова смятам, че неговата функция е изключително важна за държавността."

#Мениджър за един ден #президентът Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
5
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
6
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...

Още от: Общество

Последен ден от "Синелибри" - награждават победителите в конкурса
Последен ден от "Синелибри" - награждават победителите в конкурса
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
Чете се за: 01:32 мин.
Още седем черни лешояда бяха освободени в Източните Родопи Още седем черни лешояда бяха освободени в Източните Родопи
Чете се за: 00:30 мин.
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г. Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г.
Чете се за: 03:00 мин.
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с премиера Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с премиера
Чете се за: 05:22 мин.
Депутатите разглеждат Доклад за младежта за 2020-2021 г. Депутатите разглеждат Доклад за младежта за 2020-2021 г.
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ