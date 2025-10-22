Ученици от Ботевград и Враца станаха президент и вицепрезидент за един ден

Учениците Матилда Матева от Ботевград и Емилиян Георгиев от Враца станаха президент и вицепрезидент за един ден. Президентската институция подкрепи за четвърта поредна година инициативата "мениджър за един ден" на Фондация "Джуниър Ачийвмънт"- България.



Матилда, която днес беше президент на България, е на 17 години, интересува се от правата на човека и от екология. Емилиян е на 16, учи предприемачество и играе футбол. Президентът и вицепрезидентът връчиха на двамата ученици сертификати за участие в инициативата. Румен Радев им каза, че е било много важно да чуе от тях как да се развива България през призмата на младите хора.

Снимка: БТА Румен Радев, президент на Р България: "Скъпа Матилда, днес ти ми сподели, че искаш да промениш нашето общество и страната ни към по-добро. Искрено ти желая успех да сбъднеш тази и всяка друга своя мечта!" Матилда Матева, президент за един ден: "Харесва ми това, самата функция на президента, че обединява народа, той е нашият символ. И той служи като коректив на законодателната и изпълнителната власт, затова смятам, че неговата функция е изключително важна за държавността."