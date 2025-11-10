Ще излезе ли на свобода Никола Саркози?

Апелативният съд в Париж трябва да се произнесе по искането за освобождаването на бившия френски президент Никола Саркози.



Според френски медии, това трябва да се случи в рамките на днешния ден. В момента Саркози е в затвора Сантe.

Той получи 5-годишна присъда по дело, свързано с предполагаемо незаконно финансиране на предизборната му кампания.

Ако магистратите отсъдят в полза на Саркози, той може да бъде освободен още тази вечер или утре сутрин.