Проф. Ива Христова: Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година

Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година. Това обясни в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" проф. Ива Христова - директор на Национален център по заразни и паразитни болести.

Проф. Ива Христова - директор на Национален център по заразни и паразитни болести: "Грипът тепърва събира сили, за да се засили през декември. Ваксинацията е най-силното оръжие в борбата срещу разпространението на ваксинопредотвратимо заболяване, каквото е грипът. Така че създаването на имунно население намалява циркулацията, тъй като вирусът не може да срещне възприемчив организъм, в който да се намножи и съответно да се предаде на следващите възприемчиви организми. Така че да, всъщност ваксинацията игра огромна роля и тъй като тази година всъщност имаше повече закупени ваксини със 100 хиляди спрямо миналата година и това оказва влияние. Но от началото на сезона, от 40-та седмица, ние сме вече 45-та свърши, нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година."

Според думите на проф. Христова през зимния сезон ще доминира грипът от тип А.

"Първо като интензитет очакваме като миналата година. В някакъв случай не е по-силно и нещо по-различно. Като тип винаги АН1N1 т.е. пандемичният щам доминира. Към момента за нашата страна обаче почти изравнени са бройките и на АH3N2. Тип А категорично. Тип Б ще наблюдаваме към края на така епидемичната вълна."

Проф. Христова подчерта, че назалните ваксини за деца са подходящи за деца над 2 години, докато инжекционните могат да защитят и най-малките, тъй като се поставят от 6-месечна възраст.

"Аз първо искам да кажа, че за децата са показани не само инхалаторните ваксини, които очевидно не стигнаха назалните, но и инжекционните . Ако е за възрастни, трябва да се прецизира. И второ, когато се слага за пръв път, трябват две дози. Но инжекционните дори са показани за по-малки деца. Те са изпитани за деца над 6 месеца. Докато инхалаторните са за деца над 2 години. Но първата среща с вируса, особено за деца в ясленска възраст, става именно преди втората година. Така че трябва да се има предвид, че инжекционните могат да се прилагат." "Ваксината се доказва, интерес има и за мен това е важно", подчерта проф. Христова.

