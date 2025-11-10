Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията

Оставките в медийната корпорация Би Би Си са исторически момент и показват разлома, който съществува по висшите етажи на медията, коментират анализатори.
Вчера вечерта генералният директор Тим Дейви и главният изпълнителен директор на Би Би Си Нюз Дебора Търнес напуснаха постовете си, след като бивш съветник на корпорацията я обвини в „сериозна и системна“ пристрастност в отразяването на теми, включително Доналд Тръмп, Газа и правата на транссексуалните.
Оставките идват в момент, когато се очакваше Би Би Си да се извини за подобни пропуски, включително и за подвеждащ монтаж на реч на американския президент. Бивш директор "Новини" на Би Би Си каза, че медията е закъсняла с отговора на тези обвинения.
Роджър Моузи, бивш директор "Новини" в Би Би Си: "Няма никакво съмнение, че има шумни кампании срещу Би Би Си - било то по идеологически или търговски причини, Би Би Си има много врагове. Сега медията трябва да живее и с това, което се случи. Това, което може да направи, е да бъде възможно най-добра. А това означава да не прави на пръв поглед съмнителни монтажи в документални филми за Доналд Тръмп. И трябва да отговаря на много високите стандарти. Ако го прави - до известна степен ще бъде защитена от тези кампании."