ИЗВЕСТИЯ

Край на кризата с цветните контейнери в София

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
„Екобулпак“ възстановява сметоизвозването от контейнерите за разделно събиране

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Край на кризата с цветните контейнери в София. От днес фирмата „Екобулпак“ възстановява сметоизвозването от контейнерите за разделно събиране. От фирмата настояват за среща със столичния кмет Васил Терзиев за трайно решение на проблема.

В позиция до медиите от дружеството посочват, че фирмата работи със Столична община от 2005 г. и изпълнява отговорно задълженията си за разделно събиране и рециклиране на отпадъци. И допълват, че създалата се ситуация се политизира, което не води до конструктивен диалог за разрешаване на спорните въпроси. До кризата с извозването на отпадъците от цветните контейнери се стигна след напрежение между фирмата и завода за третиране на отпадъци. От завода отказаха да приемат камиони с боклук от цветните контейнери, защото отпадъците в тях не отговаряли на изискванията за рециклиране.

#разделно изхвърляне на отпадъци #цветни контейнери #криза с боклука

