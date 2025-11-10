Облачно време с валежи днес

И днес времето ще се задържи облачно и на много места ще има валежи. В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина - слаб, от запад-северозапад.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11° - 13° в западната половина на Дунавската равнина до 19° - 20° в Югоизточна България.

По Черноморието ще бъде облачно, през деня почти без валежи. Дъжд ще вали през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, вечерта на север от Варна 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра - от сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, повече дневните.

В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне.

В четвъртък в равнинната част от страната сутринта ще има мъгли или ниска облачност, през деня ще е предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над източната половина от страната, на отделни места там е възможно да превали слаб дъжд.